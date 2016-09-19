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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 10:18 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元在亚洲盘攀高

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* 美元在亚洲盘普遍走低，新西兰元得以趁势上涨

* 新西兰元/美元伺机重新站上0.7300

* 目前为止最高上涨0.3%至0.7293，表现落后于澳元/美元

* 澳元/新西兰元上涨0.2%至1.0320区域

* 部分金融市场逢假日休市、以及多国央行会议在即，将使交投降温

* 20日移动均线切入位为0.7305，下道阻力为8月底/9月涨势的61.8%回档位0.7311(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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