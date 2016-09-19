《汇市简讯》新西兰元/美元在亚洲盘攀高

* 目前为止最高上涨0.3%至0.7293，表现落后于澳元/美元

* 部分金融市场逢假日休市、以及多国央行会议在即，将使交投降温

* 20日移动均线切入位为0.7305，下道阻力为8月底/9月涨势的61.8%回档位0.7311(完)