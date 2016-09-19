《中国金融债发行日程表》--9月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 40 3 2.7686% 固息增发债 9/20-9/21 60 5 2.9487% 固息增发债 30 7 3.1110% 固息增发债 70 10 3.1182% 固息增发债 (2016年第20、21、17和18期增发债) *国开行 40 3 周二招标 固息增发债 9/21-9/22 40 5 固息增发债 100 10 固息增发债 (2016年第8期、第6期、第13期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次