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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 16:18 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
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 *农发行        40              3       2.7686%       固息增发债      9/20-9/21
                60              5       2.9487%       固息增发债
                30              7       3.1110%       固息增发债
                70             10       3.1182%       固息增发债
                       (2016年第20、21、17和18期增发债)   
 *国开行        40              3      周二招标       固息增发债    9/21-9/22
                40              5                     固息增发债
               100             10                     固息增发债
                       (2016年第8期、第6期、第13期增发债)   
 
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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