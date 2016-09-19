台湾汇市：台币兑美元早盘走扬，反应台股大涨逾2%及人民币涨势延续

路透台北9月19日 - 台币兑美元 周一早盘走扬。交易员表示，受惠于台股盘初大涨逾2%及人民币涨势延续，带动外资早盘偏向汇入，今日料台币走势转为区间偏升，若外资持续汇入的话，今日台币有机会进一步续升向31.520。