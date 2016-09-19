台湾汇市：台币兑美元早盘走扬，反应台股大涨逾2%及人民币涨势延续

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月19日 - 台币兑美元 周一早盘走扬。交易员表示，受惠于台股盘初大涨逾2%及人民币涨势延续，带动外资早盘偏向汇入，今日料台币走势转为区间偏升，若外资持续汇入的话，今日台币有机会进一步续升向31.520。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.37亿美元，早盘交投热络，上日同时段为1.9亿美元，主要消化外资汇入需求，目前进口商美元买盘仍属零星，后续关注外资汇入续航力道。
〞早上还没看到进口商，今天(台币)看来31.600回不去了。〞一位大型公营银行交易员说。
台湾加权指数 周一开高走高，盘中升逾2%跃过9,000点大关，分析师指出，苹果 的新款手机销售超越预期，拉抬今日台湾相关的权重股向上强升。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度同步较上日尾盘放大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.435/31.460，上日收在31.660。
本地时间10:19，台币兑美元报31.550，成交区间在31.542-31.690，上日收在31.689；台股加权指数 则涨2.27%。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.500-31.600。
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