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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 10:36 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，风险资产受到青睐

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* 澳元/美元亚洲时段今早主调为空头回补，因风险资产受追捧

* 澳股上涨0.80%，标普期货盘初稳步上涨0.3%

* NYMEX原油周五下跌约2.0%之后，目前涨幅超过1.5%

* 澳元/美元逼近阻力位0.7527，稍早时曾一度低见0.7473

* 更强大的阻力位在0.7555/65，短期内应会抑制涨势

* 该处阻力区间包含0.7732/0.7143的38.2%回档位，10日及20日移动均线切入位也在此区间之内。(完)

(编译 李婷仪 审校 李爽)

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