《汇市简讯》澳元/美元上涨，风险资产受到青睐

* 澳元/美元亚洲时段今早主调为空头回补，因风险资产受追捧

* 更强大的阻力位在0.7555/65，短期内应会抑制涨势

* 该处阻力区间包含0.7732/0.7143的38.2%回档位，10日及20日移动均线切入位也在此区间之内。(完)