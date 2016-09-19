台湾债市：10年券殖利率早盘下跌但量缩，静候美联储会议召开

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月19日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一早盘下跌，惟成交量明显萎缩。交易员指出，中秋节期间国际债市变动有限，且本周有美联储政策会议等变数有待厘清，市场观望气氛偏浓。
他们表示，上周长假前的调节卖盘，在大型金融机构进场买进20年券105/09期 后，多方不安的情绪有所缓解，但也缺乏追价勇气，至于空单则处于获利状态，也不急着回补，预料今日行情料呈现僵持。
〞上面有大型机构在等，若没卖单出来，空方才会回补。〞一位大型银行交易主管说。
另一大型证券商交易主管则称，经过节前部位调整，目前市场的态度就是等待，除了美联储利率决议外，本周还有日本央行要召开货币政策会议、台湾第四季发债计画，下周还有央行理监事会议等变数要厘清，这些都会牵动债市变化。
虽然前景不明，不过大型银行交易主管认为，台湾资金仍旧宽松，在没有足够去化管道的环境下，殖利率逢弹仍值得进场，分批向上承接应该是较佳的操作方式。
本地时间10:30，10年券105/11 殖利率跌1.35基点至0.7300%，成交2亿台币；而五年券105/8 尚未成交。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.72-0.745%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.55-0.57%。
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