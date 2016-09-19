中国金融：河南确保全年新增贷款超4,500亿元，引导金融资源支持三煤一钢

路透北京9月19日 - 中国河南银监局出台《河南银行业支持实体经济发展的二十条措施的通知》表示，将突出对“三煤一钢”等重点领域的信贷支持，确保全年新增贷款超过4,500亿元人民币，地方法人银行业金融机构确保贷款增量高于上年水平。

河南省政府网站周日援引通知称，在加大监管支持方面，对小微、涉农、扶贫不良贷款率容忍度提高2个百分点；对煤炭、钢铁等重点改革领域，符合国家政策导向的，积极支持企业技术改造、产品升级、转型转产、压减产能、淘汰落后、破产重组、扭亏脱困。

“对于政府明确的优质骨干企业名单或重点企业，特别是‘三煤一钢’（河南能源化工集团、中国平煤神马集团、郑煤集团、安钢集团）等省管国有工业企业，要集合、引导金融资源集中支持，除稳贷、续贷之外，积极依法合规出资参与国有企业改革基金、产业结构调整发展基金等的设立和运作，有效推进国企改革稳定开展。”河南银监局负责人称。

对于煤炭、钢铁等传统优势行业，以及暂时困难、未来现金流有合理市场预期的工业企业，河南银监局鼓励通过债务重组等多种方式，减轻企业债务负担。

通知要求，按照“多兼并重组，少破产清算”原则，主动与有关部门配合，妥善做好债务处置工作；对各级政府已决定必须破产清算的，全面清查融资情况，合理评估影响，认真研究信贷退出的方式、节奏，不搞“一刀切”大规模退出。

中国国家发改委7月曾要求，河南等重点地区和城市要进一步严格煤炭消费量控制，完善和细化煤炭消费减量替代工作方案，确保完成2016年和2013-2017年煤炭消费减量替代目标。

**加强信贷投放，减轻企业负担**

通知提出，将大力支持河南省“1816”投资促进计划的8,000个左右重大项目、政府和社会资本合作(PPP)项目库项目、100个特许经营政府和社会资本合作(PPP)示范项目，支持1,000个服务业重大项目和河南省服务业百户领军企业。

通知并要求，下半年，河南银监局将对融资难融资贵、银行业对实体经济相关政策落实情况以及社会反映强烈的不规范收费问题等加强监管督查，对政策落实不到位、出现违法违规问题的，坚决严查严办、严厉处罚。

通知提出将推进债权人委员会制度，2016年年底前稳步推进单户规模1亿元以上的2,300多户企业全面组建债委会。通知要求建立抽贷、压贷提前告知制度，提前收回贷款或确因授信条件变化可能出现停贷、压贷的，分别在收贷前15日、贷款到期前15日向债委会报告，由债委会协调沟通稳妥做好相关工作。

通知并表示，应认真落实差别化住房信贷政策，执行国家住房贷款首付比例和利率政策，积极支持居民家庭合理住房特别是首套自主购房的贷款需求。

中国银监会月初发布《关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知》，要求各债权银行业金融机构应当一致行动，不得随意停贷、抽贷；可通过必要的、风险可控的收回再贷、展期续贷等方式，最大限度地帮助企业解困。 （完）

欲览详情，请点选河南省政府网站：here (发稿 陈杨；审校 孙琦子/曾祥进)