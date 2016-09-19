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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 11:20 BJT

《汇市简讯》亚洲时段冒险模式开启，低接买盘进驻

0302 GMT

* 美指下跌0.25%，美元普遍走软

* 市场处于冒险模式，E-迷你标普500指数期货上涨0.3%，美国原油上涨2%，日股今日因假期休市，MSCI亚太地区股指(除日本外)上涨0.8%

* 动能研究中性，5日、10日及20日移动均线小幅上升

* 周五反弹0.85%上看96.25，此处为7月/8月跌势的61.8%回档位，也是8月高点

* 周五升势的38.2%回档位95.76、以及稍早时触及的高点96.05分别构成第一道支撑/阻力位。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)

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