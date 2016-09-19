香港个股：汇丰早盘先跌后回升，上周四及周五伦敦回购3,530万英镑股份

路透香港9月19日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港早盘先跌后回升，该行上周四及周五于伦敦回购共3,530万英镑的股份。

香港时间11:26，该股升0.09%，报58.4港元；大市恒生指数 升0.82%。

该行今早在联交所的声明称，上周四及周五分别在伦敦买入343.9万股及277.2万股普通股，按成交量加权平均价每股5.6901及5.6752英镑计，涉资共约3,530.29万英镑。

截至9月16日，汇丰累计回购83,058,385股普通股，金额约4.65亿英镑。该股于伦敦上周五收报5.667英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)