澳新汇市：澳元升至一周高位附近，聚焦美国及日本央行会议

据CME Group的FedWatch Tool，利率期货走势暗示本周美联储升息的机率只有12%。

“今日所有的商品货币走势都很不错，”IG Markets首席市场策略师Chris Weston说道。“还有一些利差交易。”

除聚焦美联储外，投资者也关注日本央行9月20-21日召开的政策会议。

此外澳洲央行周二将公布9月会议记录。澳洲央行新任总裁洛威周四将出席议会经济委员会会议，这是他做为央行总裁以来首次正式露面。

新西兰元兑美元 亦涨至0.7301，上周五曾下滑0.6%。过去四个交易日来新西兰元/美元一直限于0.7238和0.7331间窄幅波动。(完)

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