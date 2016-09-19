中国债市动态：现券波幅甚微观望氛围浓，因资金仍紧及FED议息会议在即

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海9月19日 - 中国银行间债市周一早盘现券波幅仍甚微，国债期货亦窄幅震荡；尽管公开市场连续大量投放，但因缴税进行中，令季末及长假前的资金面持续紧绷，此外本周还有美联储（FED）的议息会议，更加剧市场的观望气氛。
“变化不大，和上周比上下一个（基）点都不到，也就半个点吧。”上海一银行交易员表示。
他谈到，本周主要关注的两个点，一是美联储的议息结果，二是资金面压力在缴税后能否有所缓和，这两点未明确前，债市料还将暂时整理。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月20-21日举行政策会议，美联储主席叶伦将在周三举行新闻发布会。美国上周五公布的8月消费者物价意外大幅上涨，这似乎给美联储加息提供更多理由，并推动美元上涨。
上海一券商交易员指出，目前市场主流预期美联储更可能在年底升息，如果这次会议有所动作或会引发国际市场动荡，但对于国内债市的影响程度尚难估量，因为美债收益率最近累计涨幅其实已经很大，但国内债市基本不太跟随。
中国央行公开市场今日共进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,800亿元，28天期700亿元，利率均持稳。据此计算，单日将净投放1,700亿元，较上日的1,400亿元继续放量。
剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.7750%/2.75%，上日尾盘为2.78%/2.75%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.16%/3.1580%，上日尾盘为3.1650%/3.1501%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.390元人民币，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1612 收报100.930元，较上日结算价跌0.03%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583