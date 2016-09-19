中国债市动态：现券波幅甚微观望氛围浓，因资金仍紧及FED议息会议在即

路透上海9月19日 - 中国银行间债市周一早盘现券波幅仍甚微，国债期货亦窄幅震荡；尽管公开市场连续大量投放，但因缴税进行中，令季末及长假前的资金面持续紧绷，此外本周还有美联储（FED）的议息会议，更加剧市场的观望气氛。

“变化不大，和上周比上下一个（基）点都不到，也就半个点吧。”上海一银行交易员表示。

他谈到，本周主要关注的两个点，一是美联储的议息结果，二是资金面压力在缴税后能否有所缓和，这两点未明确前，债市料还将暂时整理。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月20-21日举行政策会议，美联储主席叶伦将在周三举行新闻发布会。美国上周五公布的8月消费者物价意外大幅上涨，这似乎给美联储加息提供更多理由，并推动美元上涨。

上海一券商交易员指出，目前市场主流预期美联储更可能在年底升息，如果这次会议有所动作或会引发国际市场动荡，但对于国内债市的影响程度尚难估量，因为美债收益率最近累计涨幅其实已经很大，但国内债市基本不太跟随。

中国央行公开市场今日共进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,800亿元，28天期700亿元，利率均持稳。据此计算，单日将净投放1,700亿元，较上日的1,400亿元继续放量。

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.7750%/2.75%，上日尾盘为2.78%/2.75%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.16%/3.1580%，上日尾盘为3.1650%/3.1501%。