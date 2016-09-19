路透基点：台湾世纪钢铁结构五年期贷款提高至36亿台币--TRLPC

路透香港9月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市 企业世纪钢铁结构股份有限公司五年期再融资规模提高至等值36亿台币(1 .14亿美元)，起初的目标为32亿台币。 台湾银行和彰化商业银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。贷款分为A部 分：16亿台币；B部分：6亿台币；C部分：等值14亿台币信用状，可提取 台币或美元；D部分：3亿台币担保。C、D两部分总额不超过等值14亿台币 。 A、B和C部分的台币贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘 利率(Taibor)加码115个基点，税前保底利率1.8%。C部分的美元贷款利率 为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点。若台北外汇经纪公司的 银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR相差超过30个基点，借款方将支付超 出部份。D部分还有100个基点的担保费用。 MLAB获得最高前端费23个基点。签约定于9月22日。 担保品为厂房和机械，借款方董事长和副总经理为担保人。 资金用于运营资本，以及对2014年7月签订的30亿台币五年期贷款进 行再融资。 承贷情况： 牵头行和簿记行(百万台币) 彰化商业银行 1,000 台湾银行 600 牵头行 台湾企银 580 联合安排行 台湾合作金库银行 460 参贷行 台湾第一商业银行 240 台湾华南商业银行 240 台湾土地银行 240 台中银行 240 总计 3,600(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)