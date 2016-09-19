路透调查：台湾8月外销订单金额料较上年增长0.99%，小幅转正

* 台湾8月外销订单金额预估年增0.99%(前月为年减3.4%) * 数据将于9月22日(周四)0800GMT公布 路透台北9月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾8月外销 订单金额料较上年同期增长0.99%，是继2015年3月以来再次转正。 先前主计总处指出，国际货币基金(IMF)预测全球贸易量增幅将提高 ，且台湾半导体业者倾力维持制程领先优势，及车用电子、物联网等新兴 应用需求浮现，有利外需逐渐增温。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对8月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 3.10 法国巴黎银行 -0.15 中国信托商业 6.00 银行 星展银行 0.10 富兰克林华美 -0.60 投信 安智银行 1.00 日盛投顾 3.50 元富投顾 3.10 永丰投顾 0.98 法国兴业银行 4.00 台新投顾 0.60 元大投顾 0.50 中值 0.99 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)