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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 13:01 BJT

路透调查：台湾8月外销订单金额料较上年增长0.99%，小幅转正

* 台湾8月外销订单金额预估年增0.99%(前月为年减3.4%)
    * 数据将于9月22日(周四)0800GMT公布

    路透台北9月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾8月外销
订单金额料较上年同期增长0.99%，是继2015年3月以来再次转正。
    
    先前主计总处指出，国际货币基金(IMF)预测全球贸易量增幅将提高
，且台湾半导体业者倾力维持制程领先优势，及车用电子、物联网等新兴
应用需求浮现，有利外需逐渐增温。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对8月外销订单的预估年变动率：(%)
 金融机构           预估值
 澳盛银行            3.10
 法国巴黎银行       -0.15
 中国信托商业        6.00
 银行           
 星展银行            0.10
 富兰克林华美       -0.60
 投信           
 安智银行            1.00
 日盛投顾            3.50
 元富投顾            3.10
 永丰投顾            0.98
 法国兴业银行        4.00
 台新投顾            0.60
 元大投顾            0.50
 中值                0.99
 (完)


 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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