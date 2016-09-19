路透调查：台湾8月外销订单金额料较上年增长0.99%，小幅转正

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 台湾8月外销订单金额预估年增0.99%(前月为年减3.4%) * 数据将于9月22日(周四)0800GMT公布 路透台北9月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾8月外销 订单金额料较上年同期增长0.99%，是继2015年3月以来再次转正。 先前主计总处指出，国际货币基金(IMF)预测全球贸易量增幅将提高 ，且台湾半导体业者倾力维持制程领先优势，及车用电子、物联网等新兴 应用需求浮现，有利外需逐渐增温。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对8月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 3.10 法国巴黎银行 -0.15 中国信托商业 6.00 银行 星展银行 0.10 富兰克林华美 -0.60 投信 安智银行 1.00 日盛投顾 3.50 元富投顾 3.10 永丰投顾 0.98 法国兴业银行 4.00 台新投顾 0.60 元大投顾 0.50 中值 0.99 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583