中国汇市：人民币早盘升幅收窄，离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂

* 人民币早盘涨幅收窄，并与离岸CNH倒挂

* 客盘有购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性

* 离岸人民币资金持续紧张，继续挤压离岸做空投机者

* 短期汇价仍有望考验前期6.68元波动区间底部

路透上海9月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄成交萎缩，与离岸CNH出现倒挂，中间价亦升值逾百点。交易员称，今早人民币走强多半受节假日因素影响，客盘购汇需求仍较旺，但大行仍继续向市场提供美元流动性，短期汇价仍有望考验前期6.68元附近波动区间底部。

他们并指出，虽然美联储年内加息预期日盛，但短期或已基本消化，最近一个月对人民币的压力相对较小，汇价走势更多取决大行意愿；而离岸人民币资金持续紧张的同时，由于假日以及缴税等因素，境内人民币资金流动性亦较为紧张，短端掉期明显上行。

“离岸和在岸倒挂了，一方面离岸人民币资金还是非常紧，做空成本很大，当然大家预期在岸市场价不会偏离中间价太大，所以一早也有购汇盘出来，10月中旬之前，人民币虽然有压力，我觉得没大问题。”一外资行交易员称。

由于中秋节假期，上周四、周五中国境内银行间外汇市场休市，而离岸CNH持续交易，由于离岸人民币资金持续高企，导致离岸空头纷纷离场，离岸CNH 上周五一度触及一个月新高，与在岸即期出现倒挂。

离岸人民币资金周一依旧紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周一报23.683%，继续刷新8个月新高，一周期资金拆放利率 也达到了12.446%的8个月新高；同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率 亦早盘更是触及32.898%的8个月高点，随后回落至13.878%附近，仍是近期高点。

另一外资行交易员指出，离岸资金持续紧张，估计还是大行在离岸抽流动性，但持续这么紧张，确实比较罕见。

北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6698元,上日收报6.6711元，夜盘终报6.6734元。今日人民币兑美元中间价 报6.6786元，上日中间价为6.6895元。人民币兑美元即期成交额 为78.36亿美元，上日半日为161.47亿美元。

全球汇市，美元兑一篮子货币周一在两周高位附近交投，上周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)升幅大于预期，提振有关美联储今年升息的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8545元, 上日尾盘为6.841元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6669元, 上一交易日尾盘报6.6545元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6681，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4488、6.5335和8.6988。