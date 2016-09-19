中国汇市：人民币早盘升幅收窄，离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 人民币早盘涨幅收窄，并与离岸CNH倒挂
* 客盘有购汇需求，大行继续向市场提供美元流动性
* 离岸人民币资金持续紧张，继续挤压离岸做空投机者
* 短期汇价仍有望考验前期6.68元波动区间底部
路透上海9月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄成交萎缩，与离岸CNH出现倒挂，中间价亦升值逾百点。交易员称，今早人民币走强多半受节假日因素影响，客盘购汇需求仍较旺，但大行仍继续向市场提供美元流动性，短期汇价仍有望考验前期6.68元附近波动区间底部。
他们并指出，虽然美联储年内加息预期日盛，但短期或已基本消化，最近一个月对人民币的压力相对较小，汇价走势更多取决大行意愿；而离岸人民币资金持续紧张的同时，由于假日以及缴税等因素，境内人民币资金流动性亦较为紧张，短端掉期明显上行。
“离岸和在岸倒挂了，一方面离岸人民币资金还是非常紧，做空成本很大，当然大家预期在岸市场价不会偏离中间价太大，所以一早也有购汇盘出来，10月中旬之前，人民币虽然有压力，我觉得没大问题。”一外资行交易员称。
由于中秋节假期，上周四、周五中国境内银行间外汇市场休市，而离岸CNH持续交易，由于离岸人民币资金持续高企，导致离岸空头纷纷离场，离岸CNH 上周五一度触及一个月新高，与在岸即期出现倒挂。
离岸人民币资金周一依旧紧张，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周一报23.683%，继续刷新8个月新高，一周期资金拆放利率 也达到了12.446%的8个月新高；同时离岸隔夜人民币掉期隐含利率 亦早盘更是触及32.898%的8个月高点，随后回落至13.878%附近，仍是近期高点。
另一外资行交易员指出，离岸资金持续紧张，估计还是大行在离岸抽流动性，但持续这么紧张，确实比较罕见。
北京时间11:44，人民币兑美元 即期报6.6698元,上日收报6.6711元，夜盘终报6.6734元。今日人民币兑美元中间价 报6.6786元，上日中间价为6.6895元。人民币兑美元即期成交额 为78.36亿美元，上日半日为161.47亿美元。
全球汇市，美元兑一篮子货币周一在两周高位附近交投，上周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)升幅大于预期，提振有关美联储今年升息的预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8545元, 上日尾盘为6.841元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6669元, 上一交易日尾盘报6.6545元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6681，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4488、6.5335和8.6988。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583