中国货币市场：逆回购延续大量投放但资金仍偏紧，缴税及汇率等因素添扰

路透上海9月19日 - 中国银行间市场周一资金面仍维持偏紧格局，隔夜资金最为紧俏。交易人士表示，央行逆回购延续大量投放格局，但是在缴税在途以及跨节、季末来临等多重因素的扰动下，大行短期资金融出寥寥，而市场需求旺盛，机构轧平头寸仍属不易。

他们并表示，同时离岸人民币紧张势头亦升温，央行对现汇市场仍在干预也在一定程度上对本币流动性产生影响，这一因素也不容忽视。

“资金很紧张啊，还在水下等搭救，头寸平不了啊，大家都不出。”上海一银行交易员称，短期缴税影响比较明显一些，有机构也在借14天的跨季资金，央行公开市场这两天都放挺多的，但是感觉助益不是很大。

央行公开市场今日共进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,800亿元，28天期700亿元。据此计算，单日将净投放1,700亿元。

据路透统计，本周公开市场共有2,800亿元逆回购到期，含七天和14天品种。其中今日到期800亿元。其他流动性因素方面，财政部将周二(20日)进行600亿元三个月期国库现金定存招标，将投放等额资金。

华北一银行交易员认为，从目前的资金面来看，央行放28天逆回购操作，估计还要持续这一阵子，因为大行不愿意融出隔夜等短期资金，也与央行调降杠杆的意图有一定关系，在这种背景下，叠加缴税及季末因素扰动就会加剧流动性紧张。

他并解释称，估计为了遏制短期资金加杠杆的现象，预计未来资金面紧平衡可能会是一个常态，但是在关键时点，央行也会通过28天逆回购、国库现金及MLF等多种工具提供驰援，流动性大局应该还是有一定保障。

此外，上述上海交易员表示，今日离岸人民币持续紧张，央行汇市仍在干预，也对本币流动性有影响，短期还需继续观察资金利率的进一步变化。

人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄成交萎缩，与离岸CNH出现倒挂，中间价亦升值逾百点。交易员称，今早人民币走强多半受节假日因素影响，客盘购汇需求仍较旺，但大行仍继续向市场提供美元流动性，短期汇价仍有望考验前期6.68元附近波动区间底部。

香港财资工会周一公布数据显示，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率 已升至近23.683%，较上个交易日跳涨1,573个bp，亦创九个月来的高位。交易员表示，包括人民币空头、央行去年SWAP到期后不续做、以及对现汇市场的干预，都是导致CNH短端急升的原因。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2212 2.1998 +2.14

七天 2.3944 2.4029 -0.85

14天 2.6528 2.7384 -8.56

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6250 2.4200 +20.50

七天 2.6000 2.0000 +60.00

14天 4.1550 1.8050 +235.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2300 2.2000 +3.00

七天 2.5600 2.4000 +16.00

14天 2.6500 2.7500 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.1540 2.1400 +1.40

七天 2.3970 2.3940 +0.30

三个月 2.7960 2.7919 +0.41

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