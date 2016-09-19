离岸人民币：台湾隔夜利率创逾八个月高位，资金吃紧恐至季底

路透台北9月19日 - 中秋假期过后，离岸人民币流动性仍不见改善。周一台湾离岸人民币同业拆款利率 持续上扬，隔夜利率 自节前的10%跳升至15%，创逾八个月高位。

拆款利率居高不下，也带动人民币定存与债券附买回(RP)利率窜升。交易员表示，两周左右的人民币存款已走高至7%，一周RP也在6-7%。预料资金吃紧的情势将延续至季底。

〞(债券部位)就淹水啊，不知道该说什么，动不动就来一下。〞一位证券商交易员说。

兆丰投信人民币货币基金经理人林邦杰认为，近期离岸人民币吃紧，除了中国央行去年SWAP到期后不续做、离岸资金池萎缩等因素外，中秋节与接下来十一国庆长达10天假期距离太近，恐怕也是一个因素。

另一中资银行交易主管则指出，还在观察具体的原因，美联储将举行货币政策会议令市场屏息以对，或许也有影响。

林邦杰预期，季底前资金恐怕都维持偏紧状态，若是美联储的态度偏向鸽派，货币政策会议后或许会较为宽松，但幅度料将有限。

〞除非人行改善境外流动性，但我认为会以汇率为主。〞他说。

台湾离岸人民币隔夜拆款利率此前高点是在1月12日的50%。

香港财资工会周一公布数据显示，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率 已升至近23.683%，较上个交易日跳涨1,573个bp，亦创九个月来的高位。交易员表示，包括人民币空头、央行去年SWAP到期后不续做、以及对现汇市场的干预，都是导致CNH短端急升的原因。