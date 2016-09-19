《中国新债预测》国开行3/5/10年债收益率均值为2.73%、2.90%和3.07%

* 招标品种：国开行3/5/10年固息债 * 期限及招标金额：3年：40亿元；5年：40亿元；10年：100亿元 * 招标时间：9月20日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：2.71%-2.77%；2.86%-2.93%；3.05%-3.09% * 预测均值：2.73%；2.90%；3.07% 路透上海9月19日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期债 。路透调查显示，季末前资金面依旧偏紧，而本周又将有美联储议息，短期债市料观望气氛 稍浓，但当前配置需求仍待释放，预计明日新债需求平稳，预测均值分别为2.73%、2.90%和 3.07%。 “早上收益率略上，下午又下来一点，看现在的势头还是偏强一些，毕竟需求还在，” 上海一银行交易员谈到。 北京一券商交易员则谈到，下午农发行新债整体的招标情况尚好，显示配置端的力量仍 未明显减弱，明日国开新债定位在考虑手续费因素后估计还是会略低于二级市场水平。 农发行下午招标增发的三年、五年、七年和10年四期债，收益率依次为2.7686%、2.948 7%、3.1110%和3.1182%。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五和10年期 品种的最新收益率为2.7924%、2.9732%和3.1189%。 二级市场上，明日增发标的券160208 、160206 和1602 13 最新成交分别在2.7683%、2.9450%和3.12%。 明日招标新债分别为该行今年第8期、6期和13期的增发债，票面利率依次为2.72%、2.9 6%和3.05%。 具体发行条款如下： 2016年第8期、第6期、第13期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：40亿元；5年：40亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 9月20日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 9/22 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日 分销期 9/21-9/22 上市日 9/26 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% --------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)