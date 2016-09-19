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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 17:49 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月19日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*武汉地铁集团  20     可续期 9/26簿记建档      --       AAA      9/27-9/28     海通证券   
               (每3年重定价)  
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文山城市       11.6      7   9/12簿记建档     4.50%     AA       9/13-9/19     国金证券
建设投资       (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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贵阳白云       12       10   9/12簿记建档     4.75%     AA       9/13-9/20     中航证券
建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保)
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中国宜兴环保   11.7      7   9/13簿记建档     4.08%     AA       9/14-9/20     东吴证券
科技工业园     (第3-7年末还20%本金) 
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广州港集团      5       10   9/14簿记建档    *3.19%     AAA      9/18-9/20     广发证券
城市停车场建设专项债券    (第5年末附投资者选择权)     
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绍兴市柯桥区   10        7   9/13簿记建档     3.64%     AA       9/19-9/21     银河证券
城建投资开发集团     (第3-7年末还20%本金)      
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潍坊滨海      10         9   9/19簿记建档    上限4.70%  AA       9/20-9/22     中泰证券    
旅游集团         (附第5年末投资者选择权)    
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江苏瀛洲       8         7   9/20簿记建档  *上限4.50%   AA       9/21-9/23    东吴证券
发展集团               (第3-7年末还20%本金)
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嘉兴市湘家荡   6         7   9/20簿记建档  *上限5.00%   AA       9/21-9/23    民族证券
发展投资集团           (第3-7年末还20%本金)
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哈密市建辉     4         7   9/20簿记建档  *上限4.20%   AA       9/21-9/23    海通证券
国有资产管理公司       (第3-7年末还20%本金)
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温州市铁路 至多10.3     15   9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    海通证券
与轨道交通投资集团   (每五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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南昌经济技术   7.7       7   9/21簿记建档   上限5.00%   AA       9/22-9/26    兴业证券
开发区投资控股公司    (第3-7年末还20%本金)
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江苏大行临港   10        7   9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    中投证券
产业投资公司          (第3-7年末还20%本金)
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黔东南州凯宏   14       10   9/21簿记建档      --       AA       9/22-9/26    中泰证券
资产运营公司养老产业专项债券 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金)         上海证券
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永嘉投资集团    5       10   9/22簿记建档      --       AA       9/23-9/26     浙商证券
城市停车场建设专项债    (附第7年末投资者选择权/国有土地使用权抵押担保)
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荆州开发区     7.7      10   9/22簿记建档      --       AA       9/23-9/27     天风证券
城市建设投资开发公司双创孵化专项债    (第3-10年末分别偿还10%-15%本金)
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汝州鑫源投资   20        7   9/23簿记建档      --       AA       9/26-9/28    开源证券
         (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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大方县建设     5.5       7   9/23簿记建档      --       AA-      9/26-9/28    上海证券
投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保)
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江苏高淳经济    4        7   9/22簿记建档      --       AA       9/23-9/29     国信证券
开发区开发总公司   (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保) 
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芜湖交通投资   14        7   9/22簿记建档      --       AA+      9/23-9/29     国信证券
城市停车场建设专项债   (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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泸州易地扶贫      5      10   9/12簿记建档     4.30%     AA+     9/13-9/20    国开证券
搬迁项目收益债                                                                华西证券  
              (3/10年末偿还不同比例本金/第5年末附投资者选择权/泸州市兴泸投资集团提供担保)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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朝阳市建设      4.6      4    9/20簿记建档   *上限6.00%  AA       9/21-9/23  国泰君安证券
投资公司                 (第3年末附投资者选择权)
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锦州经济技术   至多6     4    9/22簿记建档      --       AA       9/23-9/27     民族证券
开发区发展集团小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权)
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注: *表示新增。(完) 
        
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