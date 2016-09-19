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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 13:38 BJT

《全球汇市》美元自两周高点回落，聚焦美日央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1166  1.1153  +0.12  +2.82  1.0860
    美元/日圆            102.10  102.28  -0.18 -15.13  120.30
    欧元/日圆         114.01  114.07  -0.05 -12.62  130.47
    美元/瑞郎            0.9789  0.9806  -0.17  -2.29  1.0018
    英镑/美元            1.3040  1.2995  +0.35 -11.52  1.4738
    美元/加元            1.3154  1.3207  -0.40  -4.95  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6664  6.6531  +0.20  +1.50  6.5680
    澳元/美元            0.7533  0.7488  +0.60  +3.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.7301  0.7255  +0.63  +6.97  0.6825
    澳元/日圆         76.910  76.600  +0.40 -12.22  87.620
    新西兰元/日圆     74.530  74.300  +0.31  -9.09  81.980
    英镑/日圆         133.15  133.00  +0.11 -24.87  177.22
    澳元/新西兰元     1.0316  1.0301  +0.15  -3.26  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张若琪/白云/杜明霞/王颖；审校 戴素萍/张若琪)

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