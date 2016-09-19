《全球汇市》美元自两周高点回落，聚焦美日央行会议

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1166 1.1153 +0.12 +2.82 1.0860 美元/日圆 102.10 102.28 -0.18 -15.13 120.30 欧元/日圆 114.01 114.07 -0.05 -12.62 130.47 美元/瑞郎 0.9789 0.9806 -0.17 -2.29 1.0018 英镑/美元 1.3040 1.2995 +0.35 -11.52 1.4738 美元/加元 1.3154 1.3207 -0.40 -4.95 1.3839 美元/离岸人民币 6.6664 6.6531 +0.20 +1.50 6.5680 澳元/美元 0.7533 0.7488 +0.60 +3.55 0.7275 新西兰元/美元 0.7301 0.7255 +0.63 +6.97 0.6825 澳元/日圆 76.910 76.600 +0.40 -12.22 87.620 新西兰元/日圆 74.530 74.300 +0.31 -9.09 81.980 英镑/日圆 133.15 133.00 +0.11 -24.87 177.22 澳元/新西兰元 1.0316 1.0301 +0.15 -3.26 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪/白云/杜明霞/王颖；审校 戴素萍/张若琪)