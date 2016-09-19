全球金市：金价因美元走软而上涨，但美联储会议前谨慎情绪抑制升势

0453 GMT，现货金 上涨0.4%至每盎司1,315.60美元，但仍未远离周五所及的9月1日以来低点1,306.26美元，美国期金 涨0.7%至1,318.90美元。

交易商称，中国投资人在中秋节假期后回到市场，给金价带来支撑。

“他们(中国)休市两天，显然乐见这样的水准，因此买进。上方触及一些停止单。”一名香港交易商说。

市场亦等待9月20-21日的日本央行政策会议，以寻求交投指引。

路透技术分析施王涛说，现货金已突破1,313美元的阻力，因此或许会小涨至1,319美元。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五的黄金持仓量增加1.11%至942.61吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和资金管理公司在9月13日止当周减持COMEX黄金净多仓。

其他贵金属方面，现货银 最高涨逾2%至19.17美元。现货铂金 涨逾1%至1,027.80美元，脱离周五触及的两个半月低位1,005美元。现货钯金 涨1%至677.72美元。(完)

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