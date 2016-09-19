《汇市简讯》欧洲盘初：股市上扬，美元小幅下跌

* Emini标普指数小涨0.34%，日经指数涨0.7%，沪综指小涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.25%，西德克萨斯中质油(WTI)走高1.7%

* 美国官方认为周末的两起爆炸案之间有关联

* 德国总理梅克尔的政党在柏林遭遇挫败，因移民政策遭反对