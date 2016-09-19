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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市上扬，美元小幅下跌

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* 美元/日圆跌0.2%，澳元/美元上扬0.64%，新西兰元/美元涨0.58%，英镑/美元上涨0.35%

* 美元/离岸人民币小涨0.17%，美元/人民币微跌0.06%，美元/韩元走低0.08%，美元/马币下滑0.19%

* Emini标普指数小涨0.34%，日经指数涨0.7%，沪综指小涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上扬1.25%，西德克萨斯中质油(WTI)走高1.7%

* 美国官方认为周末的两起爆炸案之间有关联

* 德国总理梅克尔的政党在柏林遭遇挫败，因移民政策遭反对

* 日本逢假日休市

* 欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t

* (完)

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