全球农业：价格下滑致美国冬小麦种植面积减少，俄罗斯料成最大出口国

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
包括美国农场期货杂志(Farm Futures Magazine)在内的预测机构和INTL FCStone的首席大宗商品分析师Arlan Suderman均表示，硬红冬麦播种面积可能较去年减少近5%。美国去年的冬小麦播种面积创1913年以来最低。
美国农业部将在1月公布对美国2017年冬小麦种植情况的第一次预估值。
但与此同时，美国在北半球的一些主要竞争对手正抓住机会，在这个季节播种更多小麦。
俄罗斯农业部数据显示，该国小麦种植户计划将今年的播种面积较去年增加6%至1,735万公顷。
乌克兰农业部的一位高级官员上月说，农民今年冬季谷物的播种面积可能自去年的700万公顷，增至730万公顷。冬小麦种植区域可能达到650万公顷。
FranceAgriMer谷物委员会的负责人Remi Haquin说，在欧洲最大的小麦产国法国，2017年的播种面积应该接近500万公顷，接近2016年创下的纪录水准520万公顷。(完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 于春红/龚芳)
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