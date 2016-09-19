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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 14:18 BJT

新兴汇市：多上涨受惠于股市和油价涨势推动，静候美联储和日央行会议

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.07    102.25   +0.18  +17.86    120.30
    坡元            1.3635    1.3681   +0.34   +3.96    1.4175
    台币          31.411    31.689   +0.89   +5.27    33.066
    韩元           1117.50   1118.80   +0.12   +5.14   1174.95
    泰铢             34.85     34.92   +0.20   +3.36     36.02
    菲律宾披索       47.85     47.82   -0.06   -1.99     46.90
    印尼卢比      13158.00  13155.00   -0.02   +4.77  13785.00
    印度卢比       66.87     66.98   +0.17   -1.07     66.15
    马币            4.1260    4.1370   +0.27   +3.97    4.2900
    人民币          6.6693    6.6734   +0.06   -2.66    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李春喜/高琦/张若琪)

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