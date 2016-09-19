台湾股市：收升2.81%创逾一年最大日涨幅，苹果新手机销售亮眼激励

路透台北9月19日 - 台湾股市周一大涨2.81%收市，创下逾一年来最大单日涨幅。分析师指出，台股中秋节休市期间，苹果 股价因新款手机销售超越预期而大涨，带动今日相关权重股纷纷高调回弹。

台股单日涨幅前高在2015年9月9日，当日大涨3.57%。台湾加权股价指数 收涨2.81%,至9,152.88点；今日成交初值 为969.87亿台币，上交易日修正后为856.71亿。

台新投顾协理黄文清表示，上周美国的苹果股价涨幅达到11%，台股休市期间苹果也大涨6.47%，至于美股在休市期间也有不错的表现，令中秋连假过后台股一举反应市场买盘。

〞苹果新手机销售比预期好啊!接下来股市会小涨小跌，再看周四的美联储会议了。〞他说。

苹果股价上周四录得2014年来最佳四连涨，受新款iPhone 7手机销售强劲推动。

美联储在9月20-21日即将召开会议。路透上周的一项调查中值显示，分析师认为美联储在9月20-21日会议上加息的机率约为25%，仅比市场走势所反映的预期略高一点，而实际上在预测时持有这一看法的受访者仅有6%。

周一以权重股为主的台湾50指数 更是大涨收升3.73%。台积电 收升5.19%报182.5台币；鸿海 也升3.88%报80.4台币。