台湾股市：收升2.81%创逾一年最大日涨幅，苹果新手机销售亮眼激励

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透台北9月19日 - 台湾股市周一大涨2.81%收市，创下逾一年来最大单日涨幅。分析师指出，台股中秋节休市期间，苹果 股价因新款手机销售超越预期而大涨，带动今日相关权重股纷纷高调回弹。
台股单日涨幅前高在2015年9月9日，当日大涨3.57%。台湾加权股价指数 收涨2.81%,至9,152.88点；今日成交初值 为969.87亿台币，上交易日修正后为856.71亿。
台新投顾协理黄文清表示，上周美国的苹果股价涨幅达到11%，台股休市期间苹果也大涨6.47%，至于美股在休市期间也有不错的表现，令中秋连假过后台股一举反应市场买盘。
〞苹果新手机销售比预期好啊!接下来股市会小涨小跌，再看周四的美联储会议了。〞他说。
苹果股价上周四录得2014年来最佳四连涨，受新款iPhone 7手机销售强劲推动。
美联储在9月20-21日即将召开会议。路透上周的一项调查中值显示，分析师认为美联储在9月20-21日会议上加息的机率约为25%，仅比市场走势所反映的预期略高一点，而实际上在预测时持有这一看法的受访者仅有6%。
周一以权重股为主的台湾50指数 更是大涨收升3.73%。台积电 收升5.19%报182.5台币；鸿海 也升3.88%报80.4台币。
分析师预估，明日台股指数料在9,100-9,200点间狭幅波动。本地时间14:09，亚洲主要股市大都小涨，MSCI亚太明晟指数 涨1.23%。(完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583