中国资管：上周银行理财产品发行1,260款，非保本理财收益率环比均降

路透北京9月19日 - 中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（9 月10日-16日）193家银行共发行了1,260款银行理财产品，发行银行数比上期减少49家，产 品发行量较上期减少187款。 上周，中国共有23个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，8个省份的保本 型银行理财产品收益率出现环比下降；非保本型银行理财产品中，31个省份的非保本型银行 理财产品收益率出现环比下降。 “银行理财本质上是资产收益率决定负债收益率，虽然通过存量高息资产分担、加大杠 杆和委外操作等方式能延缓理财收益率下行速度，但受制于整体社会融资需求的下降，收益 率继续下行的趋势难以逆转，特别是在金融监管进一步严格化的背景下，收益率下行速度可 能还会加快。”普益标准研究员汤自强称。 按区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为贵州省、 吉林省、河北省，分别为3.41%、3.37%、3.36%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平 均收益率排名靠前的省份为江苏省、北京市、上海市，分别为3.92%、3.92%、3.91%。 上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共937款，其中，全开放式 产品数量为185款，半开放式产品为752款。 上周的净值型产品中，期间收益率最高的产品为东莞银行发行的“2015年价值成长系列 量化优选1号701”，期间收益率为68.3%。 上周，美元理财产品共16款，澳元理财产品5款，港币理财产品4款，英镑理财产品3款 。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.45% 3.41% 3.04% -- 股份制商业银 2.97% 3.03% 2.98% -- 行 城市商业银行 3.21% 3.33% 3.49% 3.45% 农村金融机构 3.43% 3.48% 3.68% 4.00% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.32% 3.56% 3.63% -- 股份制商业银 3.87% 3.95% 3.97% 4.07% 行 城市商业银行 4.10% 4.13% 4.18% 4.20% 农村金融机构 3.86% 4.02% 3.99% -- （完） (发稿 陈杨；审校 乔艳红)