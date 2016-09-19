澳洲股市：技术故障问题严重影响股票交易，以近平盘提前结束

路透悉尼9月19日 - 澳洲股市周一因一项技术问题而受到严重影响，开盘延后70分钟，午盘交易时间缩短约90分钟。

这是澳洲证券交易所(ASX) 自2011年10月因连网问题而停摆四小时后，最严重的一次故障事件。

澳洲股市今年2月也因为技术问题而暂停交易30分钟。

股票经纪商Baillieu Holst的量化分析师Mathan Somasundaram表示，周一的问题“将让整个行业遭受损失。我们平均一天的成交很大，显然我们所有顾问这一天的成交都会受损。”

根据World Stock Exchanges网站资料，2011年时，澳洲证交所是全球第九大股市。

这个交易所也交易债券及期货，但并未受到周一的故障问题波及。