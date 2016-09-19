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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 15:13 BJT

台湾债市：10年券殖利率终场收敛跌幅，股市大涨形成阻力

* 台股收盘大涨，令殖利率跌幅有所收敛
    * 量缩观望美联储利率决议出炉
    * 105/11殖利率区间暂看在0.70-0.75%

    路透台北9月19日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一收低，成交量明显萎缩。交易员指
出，台股收盘大涨，令早盘的跌幅有所收敛，由于本周有美联储政策会议等变数待厘清，市场观望气氛偏浓。
    
    他们表示，上周长假前调节卖盘令殖利率大弹，惟在大型金融机构进场买进20年券105/09期 
后，短线高点已见。在美联储利率决议出炉前，债市应以狭幅盘整为主。
    
    〞台股走升，对债市是阻力。〞一位证券商交易主管说。
    
    另一大型银行交易主管则称，以今日台股的涨升气势，应该有冲破前波9,278点高位，并向9,500点挑战的
机会，由于市场对9月底央行是否继续降息抱持怀疑，先前的股债双涨格局可能会变成只有股市唱独角戏。
    
    证券商交易主管认为，台股若持续上扬，有助于带动消费增长，对景气有正面助益。由于下半年经济因比
较基期关系本就可望温和成长，股市热络因素则可望让成长的步伐再跨大一点。    
    
    经过节前部位调整，一大型证券商交易主管指出，目前市场的态度就是等待，除了美联储利率决议外，本
周还有日本央行要召开货币政策会议、台湾第四季发债计画，下周还有央行理监事会议等变数要厘清，这些都
会牵动债市变化。
    
    虽然前景不明，不过大型银行交易主管认为，台湾资金仍旧宽松，在没有足够去化管道的环境下，殖利率
逢弹仍值得进场，分批向上承接应该是较佳的操作方式。 
    
    台湾股市周一大涨2.81%收市，创下逾一年来最大单日涨幅。分析师指出，台股中秋节休市期间，苹果<AA
PL.O>股价因新款手机销售超越预期而大涨，带动今日相关权重股纷纷高调回弹。 
 

    他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.70-0.75%；五年105/8期公债 殖利
率则在0.52-0.57%。

      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +0.58       0.5638    0.5598-0.5638%      2.00
  10  105/11                      -0.55       0.7380    0.7300-0.7400%      5.00
     
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7380%
   5     105/8                        0.5638%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 董永年；审校 曾祥进)

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