澳洲股市：收盘基本持平，技术故障致午盘交易停止

路透9月19日 - 澳股周一上行乏力，技术故障影响到了早盘交易，稍后又导致午盘交易暂停。

消费及能源类股跌势抵消了材料及金融股涨势，但技术问题及美日央行本周政策会议前的谨慎情绪导致投资者不愿建立新仓。