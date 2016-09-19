中国资管：上周20款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增加173%

路透北京9月19日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周 （9月10日-9月18日）共有11家信托公司发行20款集合信托产品，发行数量环比减少5款，降 幅为20%。从资金运用领域看，工商企业领域和金融领域合计占发行量的70%。 这20款产品的平均募集规模为7.22亿元人民币，环比上升5.1亿元，增幅为240.57%。当 周发行信托产品总计划募集规模为144.45亿元，环比增加91.55亿元，增幅为173.06%。 上周募集规模最大的是中融信托发行的“中融信托-创立源1号集合资金信托计划”，募 集规模为100亿元，这是一款金融类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化 益率 12个月期 10 6.79% 下降0.13个百分 点 18个月期 2 7.05% -- 24个月期 3 7.43% 上升0.22个百分 点 36个月期 2 6.9% 下降1.05个百分 点 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了2款，工商 企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了7款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了10款，权益运用类产品发行了4款，组合 运用类产品发行了6款。（完） (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)