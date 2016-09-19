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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 15:17 BJT

中国资管：上周20款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增加173%

路透北京9月19日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周
（9月10日-9月18日）共有11家信托公司发行20款集合信托产品，发行数量环比减少5款，降
幅为20%。从资金运用领域看，工商企业领域和金融领域合计占发行量的70%。
    
    这20款产品的平均募集规模为7.22亿元人民币，环比上升5.1亿元，增幅为240.57%。当
周发行信托产品总计划募集规模为144.45亿元，环比增加91.55亿元，增幅为173.06%。
    
    上周募集规模最大的是中融信托发行的“中融信托-创立源1号集合资金信托计划”，募
集规模为100亿元，这是一款金融类产品。
   
    统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：       
 期限      发行数   平均最高预期收   环比变化
                    益率             
 12个月期  10       6.79%            下降0.13个百分
                                     点
 18个月期  2        7.05%            --
 24个月期  3        7.43%            上升0.22个百分
                                     点
 36个月期  2        6.9%             下降1.05个百分
                                     点
  
    从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了2款，工商
企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了7款。
    
    从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了10款，权益运用类产品发行了4款，组合
运用类产品发行了6款。（完）

 (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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