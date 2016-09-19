中国资管：上周20款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增加173%

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月19日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周 （9月10日-9月18日）共有11家信托公司发行20款集合信托产品，发行数量环比减少5款，降 幅为20%。从资金运用领域看，工商企业领域和金融领域合计占发行量的70%。 这20款产品的平均募集规模为7.22亿元人民币，环比上升5.1亿元，增幅为240.57%。当 周发行信托产品总计划募集规模为144.45亿元，环比增加91.55亿元，增幅为173.06%。 上周募集规模最大的是中融信托发行的“中融信托-创立源1号集合资金信托计划”，募 集规模为100亿元，这是一款金融类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化 益率 12个月期 10 6.79% 下降0.13个百分 点 18个月期 2 7.05% -- 24个月期 3 7.43% 上升0.22个百分 点 36个月期 2 6.9% 下降1.05个百分 点 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了4款，房地产领域产品发行了2款，工商 企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了7款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了10款，权益运用类产品发行了4款，组合 运用类产品发行了6款。（完） (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583