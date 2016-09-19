国际油市：油价上涨近2%，受OPEC控产消息及利比亚冲突提振

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner指出，油价上涨是对委内瑞拉方面有关产油国可能达成产量协议的评论作出反应。Spooner并称，利比亚的出口装运受到干扰，也支撑了油市。
“(利比亚)无法完成首批船货装运，再次提醒市场，利比亚可能难以提高产量。”
布兰特及美国WTI原油价格周五皆跌至数周低点，因市场担心利比亚的石油供应重返市场，将加剧全球供应过剩。
石油供应上升的疑虑，仍对市场信心造成打压。
一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。
9月16日止当周，美国活跃钻机数增加2座至416座，为2月以来最高，过去12周内第11周增加。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/蔡美珍；审校 白云/刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。