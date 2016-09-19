国际油市：油价上涨近2%，受OPEC控产消息及利比亚冲突提振

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner指出，油价上涨是对委内瑞拉方面有关产油国可能达成产量协议的评论作出反应。Spooner并称，利比亚的出口装运受到干扰，也支撑了油市。

“(利比亚)无法完成首批船货装运，再次提醒市场，利比亚可能难以提高产量。”

布兰特及美国WTI原油价格周五皆跌至数周低点，因市场担心利比亚的石油供应重返市场，将加剧全球供应过剩。

石油供应上升的疑虑，仍对市场信心造成打压。

一位了解伊朗油轮装载计划的消息人士称，伊朗8月原油出口量较7月增长15%，至逾200万桶/日，接近五年前伊朗遭西方制裁前的出口水平。

9月16日止当周，美国活跃钻机数增加2座至416座，为2月以来最高，过去12周内第11周增加。 (完)

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