金属期市：伦铜下跌近1%，期镍在震荡交投中跳涨

分析师指出，但那可能不足以抵消美元走强以及今年供应充裕的影响。

“我们建议远离铜，我们仍预计铜价到年底跌向4,400美元，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。

“我仍深信中国已经进口了太多的铜。考虑到这一点，加上美元走强以及一些表现不佳的领先指标，对于铜而言这些构成极大打击。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.8%至每吨4,751美元，上交易日收盘基本持平。

沪铜 上涨1.6%，至每吨37,230元人民币。

LME期镍 上涨2%至每吨9,925美元，受助于投资者纷纷回补空头仓位，上周录得6.2%的跌幅。LME期锌 上涨约0.4%。(完)

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