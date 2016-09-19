中国经济：发改委批复云南保山至泸水公路等三个基建项目，总投资逾280亿元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京9月19日 - 为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委周一称，批复云南省保山至泸水公路、兴国至泉州铁路兴国至宁化段等三个基建项目，总投资约281亿元人民币。
这三个批复项目中，云南省保山至泸水公路总投资约为147.20亿元，其中国家安排中央专项建设基金51.57亿元用于主线工程，项目法人安排自有资金18.34亿元，共计69.91亿元作为项目资本金；其余资金利用国内银行贷款解决。
兴国至泉州铁路兴国至宁化段项目总投资98.8亿元，其中工程投资97.8亿元，机车车辆购置费1亿元。其中资本金约69.2亿元，江西省共出资28亿元，福建省共出资6.5亿元，其余资本金34.7亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
发改委还批复了广东省三堡至水口公路改扩建工程，其项目估算总投资约为35.13亿元，其中项目资本金为12.3亿元，约占总投资的35%，由广东省佛开高速公路有限公司出资；其余22.83亿元资金利用国内银行贷款解决。
另外，发改委还同意调整黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥可行性研究报告，项目中方侧估算总投资约为5.47亿元。其中，国家安排中央专项建设基金3.1亿元用于大桥中方侧及接线工程，其余资金由黑龙江省财政资金解决。（完）
欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
欲浏览发改委中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 李子木；审校 李文科/曾祥进)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583