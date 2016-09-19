中国经济：发改委批复云南保山至泸水公路等三个基建项目，总投资逾280亿元

路透北京9月19日 - 为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委周一称，批复云南省保山至泸水公路、兴国至泉州铁路兴国至宁化段等三个基建项目，总投资约281亿元人民币。

这三个批复项目中，云南省保山至泸水公路总投资约为147.20亿元，其中国家安排中央专项建设基金51.57亿元用于主线工程，项目法人安排自有资金18.34亿元，共计69.91亿元作为项目资本金；其余资金利用国内银行贷款解决。

兴国至泉州铁路兴国至宁化段项目总投资98.8亿元，其中工程投资97.8亿元，机车车辆购置费1亿元。其中资本金约69.2亿元，江西省共出资28亿元，福建省共出资6.5亿元，其余资本金34.7亿元由中国铁路总公司负责筹措，使用自有资金等解决。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

发改委还批复了广东省三堡至水口公路改扩建工程，其项目估算总投资约为35.13亿元，其中项目资本金为12.3亿元，约占总投资的35%，由广东省佛开高速公路有限公司出资；其余22.83亿元资金利用国内银行贷款解决。

另外，发改委还同意调整黑河—布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥可行性研究报告，项目中方侧估算总投资约为5.47亿元。其中，国家安排中央专项建设基金3.1亿元用于大桥中方侧及接线工程，其余资金由黑龙江省财政资金解决。（完）

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