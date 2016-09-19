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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 15:44 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：多数因素指向下档

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* 鉴于日本央行本周开会，市场交投料受抑

* 预计日本央行会议结束后会出现不错的日圆买盘，除非宽松力度远大于预期

* 技术面倾向下档，因上方存在强阻力

* 102.81-103.19区间已经形成技术阻力

* 传言称日本出口商在103.00日圆上方挂有大规模卖单

* 图表：tmsnrt.rs/2cWWp5I

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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