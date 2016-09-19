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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 16:26 BJT

《全球汇市》美元自两周高点回落，大宗商品货币走升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1156  1.1153  +0.03  +2.73  1.0860
    美元/日圆            101.80  102.28  -0.47 -15.38  120.30
    欧元/日圆         113.56  114.07  -0.45 -12.96  130.47
    美元/瑞郎            0.9800  0.9806  -0.06  -2.18  1.0018
    英镑/美元            1.3060  1.2995  +0.50 -11.39  1.4738
    美元/加元            1.3154  1.3207  -0.40  -4.95  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6673  6.6531  +0.21  +1.51  6.5680
    澳元/美元            0.7539  0.7488  +0.68  +3.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.7306  0.7255  +0.70  +7.05  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0933  1.0939  -0.05  +0.43  1.0886
    欧元/英镑         0.8541  0.8578  -0.43 +15.94  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.5627  9.5617  +0.01  +4.28  9.1705
    美元/挪威克朗        8.2831  8.3099  -0.32  -6.30  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王洋/白云/孙茉莉/龚芳; 审校 蔡美珍/李春喜/王兴亚/刘秀红)

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