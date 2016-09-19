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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 16:52 BJT

台湾汇市：外资汇入令台币收升逾2角至逾一周高位，观望国际汇市变化

* 台股大涨、外资汇入激励台币收涨逾2角
    * 美、日利率决策公布在即，观望国际汇市变化
    * 明日台币主要区间暂看31.350-31.500

    路透台北9月19日 - 台币兑美元 周一收升2.39角至逾一周高位，连三日收升。
交易员表示，受惠台股 大涨逾2%及外资汇入激励台币升幅扩大，惟因本周美、日利
率决策公布在即，仍须留意国际汇市变化。 
    
    他们指出，今日台北外汇及元太外汇合计成交量为13.515亿美元，交投热络。今日外资
卖汇需求大，而目前进口商美元买盘仍属零星。
   
    台币盘中高位来到31.404，为一周盘中新高，前高为9月9日盘中高位31.360。终场升幅
微幅收敛至31.450，则是9月8日来最高，当日收在31.286。
   
   “太扯了，今天汇入的量也没这么多，31.400应该会撑住吧。〞一位大型公营行库交易
员说。 
    
    交易员预估，明日台币主要区间暂看31.350-31.500。
    
    受惠于苹果新机销售亮眼，台湾股市周一收涨2.81%报9,152.88点，中止连续五日跌势
。 今日外资及陆资在台股转为买超112.73亿台币，中止此前连五个交易日卖超
共计428.35亿台币。 
    
    美联储将于9月20-21日召开联邦公开市场委员会(FOMC)议息政策会议，并将于台湾时间
周四凌晨公布利率决策。交易员认为，FOMC会议变数当前，操作上多为现有部位调整，国际
汇市暂难出现明确方向，料在既有区间震荡整理。
    
    至于日本央行方面，两日的政策会议将于9月21日结束，日本央行可能把负利率作为货
币政策的首要重点，加剧了市场的如下担忧，即政策焦点从量化宽松之上的转移揭示出全球
央行政策火力正在减弱。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度联袂较
上日尾盘扩大；目前一个月天期美元/台币远汇 报31.260/31.310，上日收在3
1.660。
    
    人民币兑美元即期 周一早盘升幅收窄成交萎缩，与离岸CNH出现倒挂，中间
价亦升值逾百点。 。韩元兑美元 收报1,118.1，较上日收盘价1,118
.8微升0.1%。 
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.450    31.689  31.404-31.690    31.690     10.45    7.05
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.448    31.687  31.408-31.660    31.660     3.065    4.45
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价             上周五现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.100/-0.080              -0.065/-0.045
 美元/台币六个月期        -0.320/-0.280              -0.255/-0.215
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 詹静宜/高洁如；审校 杨淑祯)

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