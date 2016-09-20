台湾已公布经济指标--2016/9/20

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 8月 +1.0% +1.2% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -0.8% -0.2% 10/7 -- *外销订单(y/y) 7月 -3.4% -2.4% 9/22 +0.99% 经常帐盈余(亿美元) 第二季 171.3 200.4 r 11/21 -- 国际收支(亿美元) 第二季 31.5 38.5 11/21 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +4.70% +4.42% 9/23 -- 季调失业率 7月 3.96% 3.96% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -0.31% +1.14% r 9/27 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,358.62 4,340.87 10/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +0.57% +1.23% 10/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.70% +0.69% -- -- (Q2统计值 (Q2初值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。