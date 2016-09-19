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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 16:11 BJT

欧洲汇市：英镑自一个月低点微幅反弹，前景依然不明

“政府内部要求强势退欧的力量日渐增强，他们要求把移民问题放在欧盟市场准入之前，”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker表示。

“事情似乎变得越来越一团糟，鉴于英国政府尚未就其退欧策略做出明确定位，不确定性将仍然很高。对于英镑而言，关键是中期投资前景，而目前看前景是负面的。”

莱斯银行周一公布的一项调查显示，英国企业在该国公投脱欧后的一个月下调投资计划，进一步显示脱欧可能对经济造成长期影响。

英镑兑美元 上涨0.4%至1.3058美元，周一稍早曾触及一个月低点1.2999。上周五英镑下跌1.8%，上周累计跌2%，为7月初以来最大周度跌幅。

英镑兑欧元 上扬0.35%至0.8545英镑，日内稍早曾跌至三周低点。(完)

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(编译 高琦/王兴亚；审校 白云/蔡美珍)

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