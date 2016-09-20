台湾经济指标预测--9月20日至11月21日

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 9月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 +0.99%* -3.4% 年变动率 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.96% 9/23 1620 M2年增率 8月 -- +4.70% * 9月26日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/27 1600 工业生产指数 8月 -- -0.31% * 10月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/5 0830 消费者物价指 9月 -- +0.57% 数(CPI) 10/5 1620 外汇存底 9月 -- 4,358.62亿美元 10/7 1600 出口 9月 -- +1.0% * 11月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/21 1620 经常帐 第三季 -- 顺差171.3亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第三季 -- 1.375% -- 0830 经济成长率 第三季 -- +0.70% (初值) (第二季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。