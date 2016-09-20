台湾货币市场：9月20日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
路透台北9月20日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,756.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 2兆3,936.5(万亿)亿台币。 09/21 3,974亿台币 09/22 3,227亿台币 09/23 1,620亿台币 09/26 3,445.5亿台币 09/27 2,251.50亿台币 09/28 2,322.5亿台币 09/29 1,410亿台币 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共82.437亿台币。 9/21 96甲6期9息 15.4375亿台币 9/21 99甲8期6息 9亿台币 9/24 97甲6期8息 17亿台币 9/24 101甲9期4息 8.4375亿台币 9/26 103甲13期2息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/22 Verizon通信公司(Verizon Communications Inc.)发行30年期美元计价债券，金额20.59亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。