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亚洲 | 2016年 9月 20日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：9月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月20日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,756.5亿台币。     
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。             
   --------------------------------------------------------------------
    本提存期   
     
     宽松因素：
    --央行存单到期 2兆3,936.5(万亿)亿台币。      
          09/21                      3,974亿台币
          09/22                      3,227亿台币
          09/23                      1,620亿台币
          09/26                    3,445.5亿台币
          09/27                   2,251.50亿台币
          09/28                    2,322.5亿台币
          09/29                      1,410亿台币
          09/30                      511.5亿台币
          10/03                    5,174.5亿台币
   
    --公债还本与付息共82.437亿台币。      
          9/21      96甲6期9息        15.4375亿台币 
          9/21      99甲8期6息              9亿台币 
          9/24      97甲6期8息             17亿台币 
          9/24      101甲9期4息        8.4375亿台币 
          9/26     103甲13期2息       17.0625亿台币 
          9/30      100甲9期5息           8.75亿台币
          10/2     103甲14期2息          6.75亿台币 
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素： 
    --9/22 Verizon通信公司(Verizon Communications Inc.)发行30年期美元计价债券，金额20.59亿美元。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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