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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月19日

9月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:19时，1港元=0.85958人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.25%，低于上交易日收盘的21.01%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.92      1.04
 建设银行                                          5.17      5.89      1.02
 中国银行                                          3.35      3.61      1.08
 农业银行                                          3.12      3.34      1.09
 招商银行                                         17.81     19.30      1.07
 中信银行                                          5.88      5.28      1.30
 交通银行                                          5.51      6.05      1.06
 民生银行                                          9.33      8.70      1.25
 中国人寿                                         21.66     21.50      1.17
 中国平安                                         34.97     42.25      0.96
 中国太保                                         28.53     29.05      1.14
 中信证券                                         16.23     17.02      1.11
 新华人寿                                         41.31     34.10      1.41
 海通证券                                         15.91     13.58      1.36
 华能国际                                          7.18      4.94      1.69
 大唐发电                                          3.89      2.15      2.10
 华电国际                                          5.06      3.57      1.65
 中煤能源                                          5.53      3.89      1.65
 中国神华                                         14.95     14.38      1.21
 中国石油                                          7.28      4.99      1.70
 兖州煤业                                         11.44      4.77      2.79
 中国石化                                          4.86      5.33      1.06
 上海石化                                          5.95      3.88      1.78
 中海油服                                         11.96      6.08      2.29
 仪征化纤                                          3.90      1.49      3.04
 中国铝业                                          3.81      2.81      1.58
 江西铜业                                         13.98      8.97      1.81
 洛阳钼业                                          3.83      1.74      2.56
 紫金矿业                                          3.22      2.56      1.46
 马钢股份                                          2.77      1.82      1.77
 鞍钢股份                                          4.49      3.91      1.34
 重庆钢铁                                          2.52      2.30      1.27
 海螺水泥                                         16.98     21.85      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      6.18      4.82
 京城机电                                          9.79      3.44      3.31
 中联重科                                          4.55      3.02      1.75
 金隅股份                                          4.22      3.04      1.61
 中国国航                                          7.37      5.52      1.55
 东方航空                                          6.32      3.83      1.92
 南方航空                                          7.11      4.57      1.81
 中国远洋                                          5.12      2.86      2.08
 中海集运                                          4.00      1.80      2.59
 中集集团                                         13.81      9.32      1.72
 中海发展                                          6.50      4.35      1.74
 宁沪高速                                          8.86     10.60      0.97
 深高速                                            8.41      7.84      1.25
 成渝高速                                          4.68      3.04      1.79
 皖通高速                                         12.66      6.96      2.12
 广深铁路                                          4.10      4.19      1.14
 中国南车                                          9.13      7.00      1.52
 中国交建                                         11.33      8.34      1.58
 中国铁建                                          9.15      8.87      1.20
 中国中铁                                          7.33      5.68      1.50
 长城汽车                                         10.19      7.96      1.49
 比亚迪                                           56.68     53.30      1.24
 广汽集团                                         23.39     10.78      2.52
 青岛啤酒                                         31.86     30.25      1.23
 白云山                                           24.65     20.10      1.43
 新华制药                                         12.73      5.81      2.55
 海信科龙                                         11.30      6.07      2.17
 南京熊猫                                         14.85      6.86      2.52
 晨鸣纸业                                          8.71      7.53      1.35
 上海医药                                         19.94     20.00      1.16
 中兴通讯                                         14.70     12.00      1.43
 东方电气                                          9.79      6.46      1.76
 潍柴动力                                          8.90     10.28      1.01
 东北电气                                          6.73      2.92      2.68
 广船国际                                         27.95     12.22      2.66
 昆明机床                                          7.76      2.84      3.18
 一拖股份                                         10.27      4.44      2.69
 北辰实业                                          4.20      2.73      1.79
 创业环保                                          9.49      4.78      2.31
 中国中冶                                          4.13      2.67      1.80
 金风科技                                         15.70     12.80      1.43
 丽珠                                             51.80     44.65      1.35
 万科                                             23.63     19.20      1.43
 郑煤机                                            5.77      3.57      1.88
 大连港                                            2.46      1.43      2.00
 山东墨龙                                          9.92      3.43      3.36
 浙江世宝                                         37.42     10.70      4.07
 复星医药                                         23.63     24.10      1.14
 光大银行                                          3.77      3.74      1.17
 东江环保                                         19.12     13.10      1.70
 上海电气                                          8.42      3.83      2.56
 广发证券                                         16.19     16.94      1.11
 华泰证券                                         18.68     16.54      1.31
 东方证券                                         16.27      8.19      2.31
 光大证券                                         16.31     12.58      1.51
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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