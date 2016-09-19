《路透晚报》--9月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国房地产：70个大中城市房价同比连涨11个月，一二三线城市全线涨

中国对房地产“去库存”的政策初衷，在现实中却演变成房价的持续上涨。8月70个大中城市新建住宅销售价格同比连续第11个月上涨，且涨幅急剧扩大；分城看，一二三线城市房价同比和环比涨幅均有所扩大。

--中国税收：1-7月营改增整体减税共计2,107亿元--税务总局

据中国国家税务总局统计，今年1-7月份营改增整体减税共计2,107亿元人民币。全面实施营改增以来，6、7、8三个月全国税务系统组织的税收收入扣除出口退税后同比增幅分别为3.9%、5.5%、-3.3%。

--中国房地产：杭州部分区域明日起限购，已有住房的非本市居民受限

继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市周日也宣布，自19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

--中国能源：周一起下调成品油价格，汽柴油每吨降低155元和150元--发改委

中国国家发改委周日称，自9月18日24时起下调成品油价格，国内汽油价格每吨降低155元人民币，柴油价格每吨降低150元。

--中国经济：发改委批复云南保山至泸水公路等三个基建项目，总投资逾280亿元

为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委称，批复云南省保山至泸水公路、兴国至泉州铁路兴国至宁化段等三个基建项目，总投资约281亿元人民币。

--中国能源：中国在未来10年至少将建造60座核电厂--国家核电副总

中国国家核电(SNPTC)副总经理郑明光表示，中国拟在未来10年当中兴建超过60座核电厂。

【金融】

--中国金融：国际清算银行警告中国未来三年发生银行业危机的风险上升

国际清算银行(BIS)公布报告称，中国信贷过度增长，暗示未来三年发生银行业危机的风险上升。BIS在周日公布的国际银行业和金融市场评估中称，中国今年第一季信贷与GDP之比触及30.1，预警中国金融过热。

--中国金融：河南确保全年新增贷款超4,500亿元，引导金融资源支持三煤一钢

中国河南银监局出台《河南银行业支持实体经济发展的二十条措施的通知》表示，将突出对“三煤一钢”等重点领域的信贷支持，确保全年新增贷款超过4,500亿元人民币，地方法人银行业金融机构确保贷款增量高于上年水平。

--中国金融：首批国开债指数基金周四将发行，易方达及广发基金拔头筹

中国政策性银行--国家开发银行称，债券市场迎来指数基金创新产品，易方达基金、广发基金将于周四（22日）起各发行一只国开债指数基金；两只基金名称分别为易方达中债7-10年期国开债指数基金和广发中债7-10年期国开债指数基金。

--中国资管：上周银行理财产品发行1,260款，非保本理财收益率环比均降

中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（9月10日-16日）193家银行共发行了1,260款银行理财产品，发行银行数比上期减少49家，产品发行量较上期减少187款。

--中国资管：上周20款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增加173%

中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（9月10日-9月18日）共有11家信托公司发行20款集合信托产品，发行数量环比减少5款，降幅为20%。从资金运用领域看，工商企业领域和金融领域合计占发行量的70%。

--《焦点》中国央行在降低银行间借贷风险方面取得了一定成功

中国央行使小型银行降低对高风险短期借款依赖的努力，可以说取得了一定成功，但2013年那次吓坏全球市场的钱荒让人记忆犹新，令交易员依旧惴惴不安。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,500亿元逆回购，单日净投放1,700亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,800亿元，28天期700亿元。据此计算，单日将净投放1,700亿元。

--中国信用债：东北特钢称周六到期的15东特钢CP003本息偿付存不确定性

此前已出现系列性违约的中国东北特殊钢集团公告称，应于周六（24日）到期的2015年第三期短期融资券15东特钢CP003，因公司流动性持续紧张，本息偿付存在不确定性。

--中国货币市场：逆回购延续大量投放但资金仍偏紧，缴税及汇率等因素添扰

中国银行间市场资金面仍维持偏紧格局，隔夜资金最为紧俏。交易人士表示，央行逆回购延续大量投放格局，但是在缴税在途以及跨节、季末来临等多重因素的扰动下，大行短期资金融出寥寥，而市场需求旺盛，机构轧平头寸仍属不易。

--中国债市动态：现券波幅甚微观望氛围浓，因资金仍紧及FED议息会议在即

中国银行间债市早盘现券波幅仍甚微，国债期货亦窄幅震荡；尽管公开市场连续大量投放，但因缴税进行中，令季末及长假前的资金面持续紧绷，此外本周还有美联储（FED）的议息会议，更加剧市场的观望气氛。

--《中国新债预测》国开行3/5/10年债收益率均值为2.73%、2.90%和3.07%

中国国家开发银行将招标发行三、五和10年三期债 。路透调查显示，季末前资金面依旧偏紧，而本周又将有美联储议息，短期债市料观望气氛 稍浓，但当前配置需求仍待释放，预计明日新债需求平稳，预测均值分别为2.73%、2.90%和 3.07%。

--中国货币市场：362家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模89,103亿

中国山西清徐农商行、山西芮城农商行最新公布今年同业存单发行计划，至此，不包括上海自贸区同业存单，已有362家银行公布发行计划，累计规模89,103 亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收跌，离岸人民币资金持续紧张两地汇价倒挂

人民币兑美元即期震荡微收跌，与离岸CNH出现倒挂，中间价则升值逾百点。交易员称，今早人民币走强多半受节假日因素影响，但客盘购汇需求较旺，尽管大行在6.67处提供美元流动性，午后人民币仍由升转跌。午后公布的8月银行结售汇逆差大幅收窄，但市场反应不明显。

--人民币汇率：8月实际与名义有效汇率均跌0.74%创23个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数降0.74%至121.69，创23个月新低，上月为降1.03%。

--中国外汇：8月银行结售汇逆差减七成至95亿美元，跨境资金流出压力缓解

中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至100亿美元以内，另外非银行部 门涉外收付款逆差亦大幅下降，国家外汇管理局新闻发言人指出，数据表明中国当月跨境资 金流出压力有所缓解，同时外汇供需更趋平衡。

--离岸人民币：隔夜拆借利率HIBOR升至近24%，市场干预令CNH流动性趋紧

香港财资工会公布数据显示，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率已升至近23.683%，较上个交易日跳涨1,573个bp，亦创九个月来的高位。交易员表示，包括人民币空头、央行去年SWAP到期后不续做、以及对现汇市场的干预，都是导致CNH短端急升的原因。

--离岸人民币：香港金管局留意到市场资金紧张，会因应需要为银行提供支援

香港金融管理局（HKMA）称，留意到近日离岸人民币拆息上升，反映资金供应紧张，当局将密切监察市场，并会因应银行需要为银行提供流动性支援。

--离岸人民币：台湾8月底人民币存款月增0.07%，中止连六个月下降

台湾央行公布，至8月底止台湾银行业累计人民币存款达3,058.19亿元(含可转让 定期存单)，较前月微增0.07%，中止连续六个月减少的走势。

--离岸人民币：台湾隔夜利率创逾八个月高位，资金吃紧恐至季底

中秋假期过后，离岸人民币流动性仍不见改善。周一台湾离岸人民币同业拆款利率持续上扬，隔夜利率自节前的10%跳升至15%，创逾八个月高位。

--券商观点：中国央行上周或在境内外干预人民币汇率，致HIBOR大涨--招商

国招商证券发布报告称，随着美联储9月议息会议的临近，国际资金在上周明显撤离新兴市场；但在此背景下，上周境内外人民币汇率反而不同程度的走强。种种迹象表明，央行上周可能在境内外市场同时行动，对人民币汇率进行干预。这或许可以解释上周香港市场CNH HIBOR的明显上升。

--离岸人民币：尽管拆息波动，但市场较为理性且运作未见异常--中银香港

香港人民币业务清算行--中银香港称，今日离岸人民币拆息波动，但市场较为理性，没有观察到人民币交易和结算运作出现异常。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升，成交量创一个半月新低市场观望氛围仍浓

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，中秋小长假期间，海外市场整体表现平稳，今日股指开盘后小幅盘升，后转入窄幅震荡，盘中热点相对散乱无序，量能萎缩明显。本周美联储将召开议息会议，在结果明朗前，市场整体或以偏弱格局运行。

--中国企业：渤钢1,900亿元债务处置方案出炉，600亿“债转债”--财新

中国渤钢集团1,900亿元人民币债务处置方案出炉。据国内媒体--财新网报导，目前的方案是由渤钢集团中三家企业的优质资产组建新的公司，承接原有债务中的500亿元，800亿元留存原公司及核销，600亿元“债转债”；债权行人士认为银行损失太大，可能不会同意该方案。

--企业并购：中国高速传动获丰盛控股逾四成溢价提收购，股价创逾五年新高

中国高速传动获从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股，提出以换股方式收购公司所有已发行股份，作价较其停牌前股价溢价四成多，刺激中国高速传动午盘复牌后，股价最多大涨近26%至逾五年新高。

--中国个股：九鼎投资定增募资规模由120亿减至15亿，用途转为房地产项目

中国昆吾九鼎投资控股股份有限公司日前公告，拟将定向增发募资规模从不超过120亿元人民币，调整为至多15亿元。资金用途也由用于基金份额出资等，转为投向南昌紫金城房地产项目。

--香港个股：融创中国拟向联想控股购中国地产项目，总代价近138亿元人民币

中国房地产商--融创中国宣布，拟向中国主要的投资集团--联想控股收购41间目标公司共涉及42个内地物业项目权益，总代价约137.88亿元人民币。

--香港个股：理文手袋发行15亿港元可换股债券并收购内地餐饮业务，股价大涨