版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 16:40 BJT

全球贵金属：9月16日SPDR黄金持仓增加1.11%，iShares白银持仓仍持平

路透9月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加1.1
1%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量仍持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR      30,305,879.0  9月16日  29,971,962.7   9月15日   333,916.3   1.11%
    iShares  362,434,741.7  9月16日 362,434,741.7   9月15日         0.0   0.00%(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐