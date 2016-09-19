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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 16:55 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑自上周高点回落

0838GMT

* 欧元/英镑测试0.8535，此前从上周尾段所及高位0.8582回落

* 0.8535是上周五0.8487至0.8582升势的50%回档位

* “硬脱欧(Hard Brexit)”担忧协助汇价周五攀升至0.8582，周一亚洲盘高点在0.85815

* 德国股市DAX指数上扬拖累欧元/英镑跌向0.8535，德股DAX指数上涨时欧元通常会走软

* 英国首相特雷莎梅周一将首次出席联合国大会

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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