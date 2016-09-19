离岸人民币：尽管拆息波动，但市场较为理性且运作未见异常--中银香港

路透香港9月19日 - 香港人民币业务清算行--中银香港 周一称，今日离岸人民币拆息波动，但市场较为理性，没有观察到人民币交易和结算运作出现异常。

该行发展规划部高级经济研究员应坚表示，今日人民币隔夜拆息大幅飙升，各档期拆息都升至今年1月12日以来最高水平，在人民币资金池持续缩小的情况下，稍具规模的人民币需求或跨境资金调拨都较以前更容易引起拆息波动，类似拆息波动在其他离岸货币交易中亦不时出现。

“我们亦关注到，今日隔夜互换（Swap）加40基点亦有成交，比前几日80基点以上有了较大回落，显示实际资金供求没有同业定盘价紧张。”他称，“因此，尽管今日拆息波动，但市场较为理性，没有观察到人民币交易和结算运作出现异常。”

应坚指出，9月14日以后CNH有所反弹，并拉动在岸市场汇率在中秋假期后出现反弹。今日中间价报6.6786，比节前上涨109基点。当前离岸市场对人民币需求有所增加，市场交易表现正常。

“随着美联储加息预期增加，人民币拆息保持较高水平，是有助于稳定CNH汇率的。”他说。

香港财资工会周一公布数据显示，离岸人民币HIBOR隔夜拆借利率 已升至近23.683%，较上个交易日跳涨1,573个基点，亦创九个月来的高位。

香港金融管理局（HKMA）发言人对路透称，留意到近日离岸人民币拆息上升，反映资金供应紧张，当局将密切监察市场，并会因应银行需要为银行提供流动性支援。 （完）