台湾金融：央行开放银行发行澳币可转让定期存单，估10月底可开始承做

路透台北9月19日 - 台湾央行周一表示，将开放银行发行澳币的可转让定期存单。估计10月底外币结算平台的DVP(即时交割结算)机制扩充至澳币的功能完备之后，即可发行。

台湾央行称，2015年年5月开放指定银行发行外币可转让定期存单(NCD)后，在去年8月31日开办至今年8月底止，共有16家银行发行外币NCD，总额62亿美元。

中央银行一位不愿具名的官员表示，央行希望将市场机制完备，使其运作顺畅；央行并未预估澳币定存单未来潜在的发行量。

另一位央行官员则称，由于澳币的利率不低，台湾银行间也有不少推出澳币定存的方案，预估澳币定存单可望成为银行间调度外币的工具之一。