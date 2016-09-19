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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 17:26 BJT

台湾金融：央行开放银行发行澳币可转让定期存单，估10月底可开始承做

路透台北9月19日 - 台湾央行周一表示，将开放银行发行澳币的可转让定期存单。估计10月底外币结算平台的DVP(即时交割结算)机制扩充至澳币的功能完备之后，即可发行。

台湾央行称，2015年年5月开放指定银行发行外币可转让定期存单(NCD)后，在去年8月31日开办至今年8月底止，共有16家银行发行外币NCD，总额62亿美元。

中央银行一位不愿具名的官员表示，央行希望将市场机制完备，使其运作顺畅；央行并未预估澳币定存单未来潜在的发行量。

另一位央行官员则称，由于澳币的利率不低，台湾银行间也有不少推出澳币定存的方案，预估澳币定存单可望成为银行间调度外币的工具之一。

央行表示，将于9月20日修正发布〞银行发行外币可转让定期存单管理要点〞中增列银行得发行澳币NCD。此外，指定银行经许可发行外币NCD之额度内，得迳行扩增发行币别，无须另外申请许可。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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