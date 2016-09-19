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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 17:38 BJT

香港个股：凤凰卫视旗下凤凰香港正申请香港免费电视牌照，倘获批将重组

路透香港9月19日 - 凤凰卫视控股有限公司 周一称，旗下凤凰香港电视已于5月向香港通讯事务管理局，递交有关数码地面电视广播的本地免费电视服务牌照申请；倘申请获得批准，凤凰香港将进行架构重组，以符合相关法律法规。

凤凰卫视从事卫星电视广播业务及新媒体服务，该公司截至6月底止半年的净亏损同比增加57%，至3,625万港元，主要受中国经济放缓，特别是奢侈品市场，对整体收入带来负面影响。

香港原本有两家免费电视台，分别为电视广播 旗下无綫电视及亚洲电视。政府为引入竞争，行政会议在2013年原则上同意向两家机构发出新的免费电视牌照，包括有线宽频 旗下的奇妙电视及电讯盈科 旗下香港电视娱乐。而当时的三位申请人中，只有香港电视 未获发牌照，香港电视其后提出司法覆核申请，但最后败诉，公司并转型发展网购业务。至于历史最悠久且股权曾多次易手的亚洲电视，因不获政府续牌，已在今年4月停播。

除凤凰香港外，股东包括远东发展 主席邱达昌、弘毅投资、广州富力地产 主席李思廉及信德集团 董事总经理何超琼的永升（亚洲）亦正申请本地免费电视牌照。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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