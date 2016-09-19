香港个股：凤凰卫视旗下凤凰香港正申请香港免费电视牌照，倘获批将重组

香港原本有两家免费电视台，分别为电视广播 旗下无綫电视及亚洲电视。政府为引入竞争，行政会议在2013年原则上同意向两家机构发出新的免费电视牌照，包括有线宽频 旗下的奇妙电视及电讯盈科 旗下香港电视娱乐。而当时的三位申请人中，只有香港电视 未获发牌照，香港电视其后提出司法覆核申请，但最后败诉，公司并转型发展网购业务。至于历史最悠久且股权曾多次易手的亚洲电视，因不获政府续牌，已在今年4月停播。