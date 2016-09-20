重温稿--台湾货币市场：短率持稳，假期后资金未见转松但大银行开出跨月拆款

* 秋节后资金未如预期转松，短率勉持稳 * 大型银行支应跨月资金 * 短票利率大致持平 * 债券附买回利率尚在区间之内 记者 高洁如 路透台北9月19日 - 台湾银行间拆款利率周一大致持稳。资金调度人士指出，尽管秋节连假后市场资金不 如预期宽裕，不过今日大型银行提供了跨月拆款，纾缓市场略微绷紧的神经。短率今日大致持稳上日。 交易员表示，目前有些银行已开始提供跨月资金，但多数银行目前还需等待风控部门给予最新的资料，才 能决定跨月的金额。只不过，多数银行按以往惯例在9月底一般都不承做跨月资金出去，因此市场期待并不高 ，审慎操作是共识。 〞今天(资金)需求有出来，可能之前台风南部(休假过后)票拿出来卖了，〞一位小型银行交易员说。 今日大型银行开出的两周跨月拆款利率依对象不同而有所差异；银行在0.25-0.29%；票券商则在0.33-0.3 4%。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.450 31.689 台湾加权股价指数<.TWII 9,152.88 8,902.30 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.180-0.240% --一周拆款利率区间 0.179-0.310% 0.180-0.310% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.190-0.310% **短票利率持稳高位** 短票市场方面，今日大型银行并非有求必应，部分银行暂停买票，停止跨月资金供给，略微出乎市场的意 料之外。 展望近期已愈来愈接近季底，一位大型票券商交易员说， 〞很难说，只能保持谨慎的态度。〞他也表示 ，为求保险，目前已尽量将资金转向企业寻求支援，目前交投还算顺畅。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.31-0.32%，大致同上日。 据集保公司资料，上周三的自保30天短票成交加权平均利率0.312%，区间在0.25-0.35%，成交金额为313. 36亿台币；前日加权平均利率0.315%，区间在0.26-0.35%，成交金额为103.08亿台币 台湾央行周一发行6,656亿台币定存单，央行定存单到期6,612.50亿台币，央行定存单的发行余额增43.5 亿台币。 本周余日央行定存单到期情况为：周二2,756.50亿、周三3,974亿、周四3,227亿、周五1,620亿台币。定 存单到期共计1兆8,190亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为491亿台币，累计超额准备4,959亿台币、加计前期1%的超额准 备为6,488亿台币。 **债券RP仍在区间内** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金较预期中少，部分投信走钱令证券商向寿险拿钱填补缺 口。但也有交易商认为，虽然资金不算多，但是要找钱并不难。 〞下周是季底的最后一周，我想资金在这时的变数又多一点。〞一位证券商交易员说。 本周市场的交割因素有：周二(20日)有远东新38亿台币公司债、台湾企银80亿次顺位金融债、阳信银行8 亿台币次顺位金融债、周四(22日)则有玉山金9亿台币金融债、周五(23日)的华南银次顺金融债18亿台币交割 。而今日有中油40亿台币的还本，和彰银50亿台币加上华银10.5亿台币债券的还本。 国际债券方面，今日还有VARIZON的8.7亿美元债券还本，且该公司周四也要交割20.59亿美元公司债；周 三(21日)则有7亿人民币的中美洲经济合作银行债券。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日；短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%；与银行 承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，皆同上日。 至于大型票券商与金融机构承作利率也同上日。短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24%，短天期公司债 附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.25-0.31%。(完) (审校 杨淑祯/曾祥进)