东南亚股市：多数收高，因美联储9月升息机率渺茫

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.15 2.49 +0.68 +10.92 332.82 新加坡 2852.14 24.69 +0.87 -1.06 2882.73 马来西亚 1651.71 -1.28 -0.08 -2.41 1692.51 泰国 1492.73 13.66 +0.92 +15.89 1288.02 印尼 5321.84 54.07 +1.03 +15.87 4593.01 菲律宾 7575.84 22.08 +0.29 +8.97 6952.08 越南 657.89 6.58 +1.01 +13.62 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 龚芳/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)