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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 18:24 BJT

东南亚股市：多数收高，因美联储9月升息机率渺茫

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   369.15     2.49   +0.68  +10.92   332.82
    新加坡                     2852.14    24.69   +0.87   -1.06  2882.73
    马来西亚                  1651.71    -1.28   -0.08   -2.41  1692.51
    泰国                      1492.73    13.66   +0.92  +15.89  1288.02
    印尼                      5321.84    54.07   +1.03  +15.87  4593.01
    菲律宾                     7575.84    22.08   +0.29   +8.97  6952.08
    越南                        657.89     6.58   +1.01  +13.62   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 龚芳/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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