重温稿-香港个股：中国创意控股向影星赵薇及陈坤出售视频直播业务少数权益

路透香港9月19日 - 在中国提供节目制作及活动筹办服务的中国创意控股 周一称，向影星赵薇及陈坤出售视频直播业务的少数权益，这是继黄晓明与佟大为之后，视频直播业务再获明星坐镇。

据公告，中国创意控股透过合约安排而控制的全资子公司北京无限印象分别与赵薇及陈坤旗下东申童画达成股权转让协议，无限印象分别出售北京易聚创意之10%及5%的股权予赵薇与东申童画，代价按已认缴资本厘定。

易聚创意主要于中国从事线上视频直播业务，经营品牌“全聚星”之视频直播平台。上周，易聚创意与影星黄晓明及佟大为订立协议，后者有条件同意向全聚星提供若干服务，包括制作视频以及以使用其肖像作宣传及推广等等。

作为初步服务费用之代价，中国创意控股分别向黄晓明及佟大为配发约362万股股份，等值1,000万港元。此外，直播平台之收入将按约定之比例分成。

中国创意控股主席杨剑指出，继上述四人后，公司未来还会引入更多娱乐精英，共同打造“泛娱乐直播+电商”这一全新商业模式，为公司在电影、音乐等泛娱乐板块带来更为丰富的娱乐内容，带来亿万数量级的用户。

他并指出，“我们对我们的移动直播业务之未来前景充满信心，该业务板块将为公司带来长期可观的收益。”

中国创意控股于去年11月香港IPO上市时，获得云峰基金创办人虞锋以及赵薇以基础投资者的身份各认购5,400万股或上市后4.5%的股份，招股价为每股0.39港元。

该股周一收跌逾13%，报2.15港元。（完）

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