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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 21:47 BJT

美国热股：摩根士丹利上调通用汽车评级，后者盘初劲扬逾3%

路透9月19日 - 摩根士丹利将通用汽车 评级从“中性”上调至“加码”，目标价从29美元上调至37美元。

通用汽车周五收报30.97美元，周一盘初上扬3.2%，报31.96美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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