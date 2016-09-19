版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 21:45 BJT

美国热股：阿里巴巴旗下菜鸟网络暂无新融资计划，盘初小跌

路透9月19日 - 阿里巴巴集团 旗下菜鸟网络的高层周一表示，未来肯定有融资需求，只是下一轮融资目前尚没有时间表，目前公司现金储备仍显充裕。

阿里巴巴周五收报104.64美元，周一盘初小跌0.18%，报108.45美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐